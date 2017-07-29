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Körfez'de Bir Haftada İkinci Gerilim: Abd'den İran Gemisine Uyarı Ateşi
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KÖRFEZ'DE BİR HAFTADA İKİNCİ GERİLİM: ABD'DEN İRAN GEMİSİNE UYARI ATEŞİ


Körfez'de Bir Haftada İkinci Gerilim: ABD'den İran Gemisine Uyarı Ateşi
Tarih : 29 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Körfez'de Bir Haftada İkinci Gerilim: Abd'den İran Gemisine Uyarı Ateşi(9/10)5

İran, Basra Körfezi'nde Devrim Muhafızları'na bağlı bir teknesine ABD donanması tarafından ateş açıldığını duyurdu. Geçen salı günü de benzer bir olayda İran devriye botuna ABD donanması tarafından uyarı ateşi açılmıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI DUYURDU: İRAN BOTUNA ATEŞ AÇILDI

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Basra Körfezi'nin ortalarında yer alan Risalet Petrol-Doğalgaz sahası yakınlarında devriye görevi yapan İran botuna ABD uçak gemisi USS Nimitz üzerinden kalkan bir helikopter tarafından ateş açıldığı belirtildi.

"KIŞKIRTMA AMAÇLI"

Olayın, "kışkırtma" maksadıyla yapıldığı öne sürülen açıklamada, İran teknesinin açılan ateşi dikkate almayarak görevine devam ettiği, ABD uçak gemisinin beraberindeki muharebe kruvazörü ile birlikte bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

1 HAFTADA İKİNCİ KEZ OLDU

Bu hafta içinde ABD donanmasına ait savaş gemileri, kendilerine yaklaşan ve Devrim Muhafızlarına ait tekneye uyarı ateşi açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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