Kuveyt'te, Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri milli takımlarının karşılaştığı Körfez Kupası final maçının sonunda çıkan izdiham sırasında tribün bariyerinin çökmesi sonucu 40 taraftar yaralandı.

Kuveyt'te, Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli takımlarının karşılaştığı Körfez Kupası final maçının sonunda çıkan izdiham sırasında tribün bariyerinin çökmesi sonucu 40 taraftarın yaralandığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Enes Salih, Uluslararası Cabir Stadyumu'nda oynanan Umman-BAE müsabakasının sonunda çıkan izdihamda tribün bariyerinin çöktüğünü ve 40 taraftarın yaralandığını duyurdu.YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Salih, kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Bu arada Umman, normal süresi golsüz tamamlanan maçı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanarak Körfez Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Kaynak: haberinburada