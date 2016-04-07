Bezci, yabancıların ülkemize olan ilgisini Türkiye'de ilk kez düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı Cityscape'te de yerinde gözlemlediklerini belirtti.



Şubat ayında yabancıya konut satışının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttığını anımsatan BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, “Yabancıların Türkiye'ye ilgisi çok büyük. Özellikle Körfez ülkelerinden ciddi talep var. Bu durum Türkiye'nin uluslararası arenada yıldızının daha da parlayacağını, ülkemiz inşaat sektörünün gelişimini de yabancı yatırımcıyla sürdüreceğini gösteriyor” dedi.



Bezci, yabancıların ülkemize olan ilgisini Türkiye'de ilk kez düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı Cityscape'te de yerinde gözlemlediklerini belirtti.



Dünyanın pek çok ülkesinden yatırımcının İstanbul'da düzenlenen fuara katıldığını vurgulayan Bezci, şunları söyledi:



“Gayrimenkul sektörü için büyük değeri olan Cityscape fuarı, Kore, Kuveyt, Katar, Cidde, Mısır, Abu Dabi ve Dubai'nin ardından bu yıl ilk kez kapılarını İstanbul'da açtı. Firmaların, Türkiye'nin yanı sıra Dubai ve Londra gibi dünya kentlerinde hayata geçirdikleri projeleri de yatırımcıyla buluşturduğu fuara özellikle yabancıların büyük ilgisi mevcut. Türk inşaat sektörü, uluslararası arenadaki bu ününü doğru değerlendirmeli. Yabancı yatırımcının da ilgisini cezbeden, kaliteli ve modern projelerle, Türk firmaların gelişimini sürdüreceğini söylemek mümkün. Yabancılar Türkiye'deki projeleri çok yakından takip ediyor. TÜİK Şubat ayı verilerine göre yabancıya konut satışı, geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 15.8 artış gösterdi. Özellikle Körfez ülkelerinden yalnızca İstanbul'a değil, Bodrum ve Alanya gibi bölgelere de ciddi talep var. Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki başarılı çalışmalarını dünyaya tanıttığı fuarda da bunu çok yakından gözlemledik.”



KONUTDER üyesi BESA Grup'un bu yıl gözlemci olarak katıldığı Cityscape'e önümüzdeki yıl Bodrum ve Ankara'daki projeleriyle katılacağını kaydeden Bezci, “Yoğun çalışma tempomuzu bu yıl da sürdüreceğiz. Hedefimiz yalnızca İstanbul değil, Eylül ayında Dubai'de düzenlenecek Cityscape fuarında BESA Grup projelerini yabancı yatırımcıyla buluşturmak” ifadelerini kullandı.