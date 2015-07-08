

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çin'in Uygur Türklerine zulmü" gerekçesiyle yapılan ve bazı yerlerde Çin lokantalarına ve 'çekik gözlü' turistlere fiili saldırılara dönüşen gösteriler için, "Bunlar genç çocuklar. Birisi sürükler, bunlar da arkasından gidebilir. Hem Koreli ile Çinliyi ayırt edecek özellik nedir?" dedi.MHP lideri Devlet Bahçeli, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine Çin hükümeti tarafından baskı yapıldığı ve oruç tutmalarına dahi izin verilmediği iddiaları üzerine başlayan gösteriler hakkında konuştu. Bazı ülkücü grupların Çin lokantalarına ve Çinli zannettikleri ‘çekik gözlü' turistlere yönelik fiili saldırıları için “Bunlar genç çocuklar. Birisi sürükler, bunlar da arkasından gidebilir. Hem Koreli ile Çinliyi ayırt edecek özellik nedir? Çekik göz... Baktı ki ikisi de çekik göz... Fark eder mi efendim?” diye konuştu.