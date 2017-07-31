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Koreli Cho Dong-Geon'un Orta Sahadan Attığı Gol Ağızları Açık Bıraktı
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Koreli Cho Dong-Geon'un Orta Sahadan Attığı Gol Ağızları Açık Bıraktı

KORELİ CHO DONG-GEON'UN ORTA SAHADAN ATTIĞI GOL AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Japonya Ligi'nde Sagan Tosu forması giyen Güney Koreli Cho Dong-Geon, Sanfrecce Hiroshima maçında orta sahadan attığı müthiş golle ağızları açık bıraktı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Koreli Cho Dong-Geon'un Orta Sahadan Attığı Gol Ağızları Açık Bıraktı(6/10)2

Japonya Ligi'nde Sagan Tosu, Sanfrecce Hiroshima ile deplasmanda karşılaştı. Konuk ekip sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

ORTA SAHADAN YAZDI

Maçın 75. dakikasında Güney Koreli oyuncu Cho Dong-Geon, kalecinin önde olduğunu gördü ve orta saha çizgisinden kaleye vurdu. Kaleci kaleye doğru koşarken top süzülerek kaleye ilerledi ve üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Dong-Geon'un bu golü ise büyük alkış aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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