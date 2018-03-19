KORE YARIMADASI'NDA TANSİYON DÜŞÜYOR: UMUT VERİCİ HABERLER GELİYOR
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası'ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası'ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor" dedi.
KORE YARIMADASI'NDAN UMUT VERİCİ HABERLER GELİYOR
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mogherini, Kore Yarımadası'nda son dönemlerde yaşanan gelişmelere ilişkin "Kış olimpiyatlarından bu yana Kore Yarımadası'ndan umut verici ve pozitif haberler geliyor" dedi.
GÖRÜŞMEYLE KORE'DEKİ TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Lideri Moon Jae-in'in Nisan'da gerçekleştireceği görüşmeye değinen Mogherini, "Görüşme, gerekli güveni sağlayabilir ve Kore'deki tansiyonu düşürebilir" diye konuştu. Mogherini, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının AB tarafından desteklendiğini ve AB'nin bu konuda Güney Kore ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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