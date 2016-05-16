

MHP'de genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili dün yaşananlar nedeniyle Meral Akşener'i eleştirdi. Aydın, "Oradan erken ayrılmışız gibi bir imaj yaratılması yürütülen mücadeleye gölge düşürmek anlamına gelir. Bu üçümüze de haksızlıktır" dedi. Koray Aydın, isim vermeden Akşener'e cemaatin destek verdiğini de öne sürdü.



MHP'de kongre tartışmaları sürüyor. Dün Ankara'da muhaliflerin kurultay yapmasına izin verilmezken, yaşananlar da parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın isim vermeden Akşener'i cemaatin desteklediğini söyledi. ‘Bahçeli'nin bir adayı cemaat destekliyor' yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Aydın şunları söyledi: “Soruyu dolandırmaya gerek yok. Bu konunun muhattabı ben değilim. Bu konunun muhatabıı ortaya çıktı. O kesim bir arkadaşımıza destek verdiği açıktır. Biz de bunu görüyoruz ama kendisi cemaatçi mi değil mi onu bilemem. Bu her kesimden siyasi destek alma olarak da açıklanabilir ama bu sorunun muhatabıı kendisidir" dedi.