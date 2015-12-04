KÖPRÜYE TAKILAN TIRIN ÜZERİNDEKİ ARAÇLAR YOLA DÜŞTÜ
Başkentte, bir tırın kasasındaki hasarlı kamyon ile otomobil köprüye takılıp yola düştü. Bu sırada yolun boş olması olası bir başka kazayı önledi.
Alınan bilgiye göre, Sabri G. idaresindeki 21 BC 491 plakalı Sivas'tan Ankara ve İstanbul'a hasarlı araç götüren tırın kasasındaki bir kamyon, Turgut Özal Bulvarı Bostancık Caddesi kavşağında köprüye takıldı.
Tırın taşıdığı hasarlı otomobil ile kamyon yola düşerken, köprüde de hasar oluştu. Bu sırada yolun boş olması olası bir başka kazayı önledi.
Siteler istikametindeki yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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