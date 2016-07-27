KÖPRÜYE SALDIRI TALİMATINI VEREN ALBAY YAKALANDI
Albay Korhan'ın aynı zamanda FETÖ/PDY'nin ''hava kuvvetleri imamı'' olduğu iddia ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sırasında köprülere saldırı talimatını veren ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan pilot Kerime Yıldırım'ı da yönettiği belirtilen Pilot Kurmay Albay Özcan Korhan gözaltına alındı - Albay Korhan'ın aynı zamanda FETÖ/PDY'nin 'hava kuvvetleri imamı' olduğu iddia ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sırasında köprülere saldırı talimatını veren ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan pilot Kerime Yıldırım'ı da yönettiği belirtilen Pilot Kurmay Albay Özcan Korhan gözaltına alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar