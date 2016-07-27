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köprüye saldırı talimatını veren albay yakalandı

KÖPRÜYE SALDIRI TALİMATINI VEREN ALBAY YAKALANDI

Albay Korhan'ın aynı zamanda FETÖ/PDY'nin ''hava kuvvetleri imamı'' olduğu iddia ediliyor.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 15:56
Puan Ver : Köprüye Saldırı Talimatını Veren Albay Yakalandı(6/10)7


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sırasında köprülere saldırı talimatını veren ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan pilot Kerime Yıldırım'ı da yönettiği belirtilen Pilot Kurmay Albay Özcan Korhan gözaltına alındı - Albay Korhan'ın aynı zamanda FETÖ/PDY'nin 'hava kuvvetleri imamı' olduğu iddia ediliyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sırasında köprülere saldırı talimatını veren ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan pilot Kerime Yıldırım'ı da yönettiği belirtilen Pilot Kurmay Albay Özcan Korhan gözaltına alındı.








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