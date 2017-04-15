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köprüye ödenen 1 lira ülkeye 5 lira getiriyor

KÖPRÜYE ÖDENEN 1 LİRA ÜLKEYE 5 LİRA GETİRİYOR

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yolcu ve araç geçiş garantileri verilerek yapılan projelerle ilgili geçiş ücreti eleştirileri için, "Bundan kaynaklı ülke büyüyor, buraya 1 lira ödüyorlarsa bu projelerin ülkeye getirisi 5 lira oluyor.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:01
Puan Ver : Köprüye Ödenen 1 Lira Ülkeye 5 Lira Getiriyor(8/10)7


Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yolcu ve araç geçiş garantileri verilerek yapılan projelerle ilgili geçiş ücreti eleştirileri için, "Bundan kaynaklı ülke büyüyor, buraya 1 lira ödüyorlarsa bu projelerin ülkeye getirisi 5 lira oluyor. Finansmanı özel sektör buluyor. Projeden geçenlerden aldığı gelir eğer yetmiyorsa aradaki farkı biz garanti ediyoruz ki bu paraödenebilsin" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile yapılan köprü projelerine ilişkin son dönemde artan eleştirileri yanıtladı.



Arslan, Türkiye'nin yatırım ihtiyacının fazla ancak imkânların sınırlı olduğunu belirterek, "Mevcut imkânlar çerçevesinde ulaşım ve erişim projelerini yapamayız. Özkaynağınız yoksa, borçlanarak yapacaksınız" dedi.



Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Bakan Arslan, aslında YİD modelinin borçlanmanın bir alternatifi olduğunu belirtirken, "Finansmanı özel sektör buluyor. Ödemeye gelince de projeden geçenlerden aldığı gelir eğer yetmiyorsa aradaki farkı biz garanti ediyoruz ki bu para ödenebilsin, bu iş bu modelle yapılabilsin. Aynı zamanda bu modelde çok hızla yatırım tamamlanıyor" dedi.



 



kaynak:habertürk








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