

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı ve üzerinden geçen demiryolu köprüsü IŞİD ile YPG güçlerini birbirinden ayırıyor. Köprünün doğusundaki Kobani ve köylerinde YPG, batısındaki Cerablus'ta ise IŞİD militanları bulunuyor. Birbirine sadece 2 kilometre mesafedeki YPG güçleri ile IŞİD militanlarını birbirinden ayıran köprünün bulunduğu bölgede ise güvenlik güçleri zırhlı araçlarla önlem aldı.







Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Halep kentinin Cerablus ilçesini kontrolünde tutan IŞİD militanları, son birkaç gündür olduğu gibi bugün de sınır hattındaki bazı bölgelerde toprağa patlayıcı yerleştirirken görüldü. Son zamanlarda koalisyon ülke savaş uçaklarının zaman zaman bombardıman düzenlediği ve YPG'nin hedefinde olduğu belirtilen Cerablus'taki IŞİD militanları, yine önceki günler olduğu gibi ilçenin etrafına iş makineleriyle hendek kazmayı sürdürdü.







IŞİD İLE YPG BİRBİRİNE 2 KİLOMETRE MESAFEDE







Son olarak Telabyad'da kontrolü ele geçiren PYD'nin silahlı kanadı YPG, IŞİD'in hedefindeki Cerablus'a sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Silahlı YPG güçlerinin, Cerablus'a 2 kilometre mesafedeki Zormağara ve Ziyaret köylerine konuşlandığı ileri sürüldü.







YPG güçlerinin konuşlandığı belirtilen Suriye köylerinde zaman zaman yükselen dumanlar, hemen yanı başındaki Türkiye tarafından da görülüyor.







KÖPRÜ IŞİD İLE YPG'Yİ AYIRIYOR







Arasında sadece 2 kilometre mesafe bulunan YPG güçleri ile IŞİD militanlarını birbirinden ayıran ise Karkamış Barajı üzerindeki demiryolu köprüsü. Demiryolunun doğusunda YPG, batısında ise IŞİD militanları bulunuyor. İki örgütü birbirinden ayıran köprünün bulunduğu bölgedeki yüksek bir noktada ise Köprübatı Sınır Karakolu'nda ise güvenlik güçleri zırhlı araçlarla yoğun önlem aldı.







IŞİD denetimindeki Cerablus ile komşu olan Gaziantep'in Karkamış ilçesi sınırında da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Sınır tellerinin bulunduğu bölgelerdeki nöbet kulübelerinde askerler eli tetikte görev yaparken, zırhlı araçlarla da sürekli olarak devriye atılarak gelişmeler takip ediliyor.







Öte yandan yabancı uyruklu olan ve IŞİD'e katılmak için ilçeye geldiği ileri sürülen bazı kişilerin Karkamış Sınır Kapısı'na girerken görüntülenmelerinin ardından polis ekiplerinin bugün sınır kapısının bulunduğu bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattığı da görüldü.