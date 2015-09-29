

Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış Saray İlçesi'nde sele neden oldu. Kapaklı girişindeki köprüde suların yükselmesi üzerine emniyet yetkilileri, Saray istikametine trafik akışını durdurdu. Bazı sürücüler ise gece 23.00 sıralarında Küçükyoncalı istikametinden Saray'a ulaşmaya çalıştı. Köprüden geçmek isteyen ve gece vardiyasına giden 27 işçi taşıyan servis minibüsü, Küçükyoncalı köprüsünde suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Hareket etmeyen minibüs içerisindeki işçiler cep telefonuyla yakınlarından yardım istedi.