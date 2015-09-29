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köprüde mahsur kalan 27 işçi, askeri zırhlı araçla kurtarıldı

KÖPRÜDE MAHSUR KALAN 27 İŞÇİ, ASKERİ ZIRHLI ARAÇLA KURTARILDI

TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde gece vardiyasına giden fabrika işçilerinin bulunduğu minibüs, Küçükyoncalı köprüsü üzerinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle hareket edemeyen minibüsteki 8'i kadın 27 işçi, askeri zırhlı personel taşıcıyla kurtarıldı.

Tarih : 29 Eylül 2015, 13:37
Puan Ver : Köprüde Mahsur Kalan 27 İşçi, Askeri Zırhlı Araçla Kurtarıldı(9/10)11


Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış Saray İlçesi'nde sele neden oldu. Kapaklı girişindeki köprüde suların yükselmesi üzerine emniyet yetkilileri, Saray istikametine trafik akışını durdurdu. Bazı sürücüler ise gece 23.00 sıralarında Küçükyoncalı istikametinden Saray'a ulaşmaya çalıştı. Köprüden geçmek isteyen ve gece vardiyasına giden 27 işçi taşıyan servis minibüsü, Küçükyoncalı köprüsünde suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Hareket etmeyen minibüs içerisindeki işçiler cep telefonuyla yakınlarından yardım istedi.








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