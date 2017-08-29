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Köprü ve Otoyollar 30 Ağustos - 5 Eylül Arasında Ücretsiz

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 30 AĞUSTOS - 5 EYLÜL ARASINDA ÜCRETSİZ

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 30 Ağustos gece yarısından itibaren, 5 Eylül sabah saat 07.00'e kadar otoyollar ve köprülerin ücretsiz olduğu müjdesini verdi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Köprü Ve Otoyollar 30 Ağustos - 5 Eylül Arasında Ücretsiz(10/10)6

Çeşitli temasları nedeniyle geldiği Kars'ın Sarıkamış'ta AK Parti Sarıkamış 6. Olağan Genel Kurulu'na katılan ve ardından Kars'ta bir takım temaslarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 30 Ağustos gece yarısından itibaren 5 Eylül sabah saat 07.00'e kadar otoyollar ve köprülerin ücretsiz olduğunu söyledi.

"OTOYOLLARI VE KÖPRÜLERİ ÜCRETSİZ HALE GETİRDİK"

İşte Bakan Arslan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu 10 günlük seyir sürecinde, özellikle bayramda sürücülerimizin rahat etmeleri, trafik sıkışıklığı olmaması adına bu gece yarısı itibariyle yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibariyle 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar yap, işlet, devret modeliyle işletilen projeler hariç, otoyolları ve köprüleri ücretsiz hale getirdik.

"BÜTÜN BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI DURDURULDU"

İnsanlarımız bayramdan sonraki günün sabahına kadar yine bu yollardan ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu önemliydi. Ama çok daha önemlisi Türkiye'nin her yerinde 81 ilde malumunuz yeni yollar yapıyoruz. Yolların bakım onarımını yapıyoruz. ve özellikle satı kaplama yolları sıcak asfalt hale getiriyoruz. İşte bu yollarda da bu tatil sürecinde gerek yeni yapım, gerek bakım onarım çalışmalarının tamamını durdurduk.

"SÜRÜCÜLER BAYRAMDA RAHAT ETSİN İSTİYORUZ"

Aciliyet kesbeden, mecbur olduklarımız hariç, hiçbir yerde çalışma yapmıyoruz. ve özellikle çalışma yaptığımız yollarında mümkün mertebe de trafiğe vererek sürücülerimiz bayram sürecinde rahat etsin istiyoruz. Tekrar söyleyelim, 30 Ağustos gece yarısından başlamak üzere 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar otoyollar ve köprüler tamamen ücretsiz olacak.

Yap, işlet devret modelli projeler hariç olmak üzere ve bütün yollarımızda bakım, onarım, yeni yapım çalışmalarını da durdurduk. Sürücülerimiz rahat bir şekilde araçlarını sürebilsinler. Yolcularımız rahat bir şekilde yolculuklarını yapabilsinler. Mecbur olduğumuz yollar hariç, hiçbir yerde çalışma yapmayıp, mümkün mertebe bütün yolları trafiğe vereceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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