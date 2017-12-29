Taraftarlar, Cenk Tosun'a Bu Fotoğrafla Veda Etti
Ergin Ataman: Josh Adams Ve Ricky Ledo İle Yollarımızı Ayıracağız
Başkandan Olay Sözler: Tudor Benden Randevu Bile Alamaz!
Hatem Ben Arfa'nın Yeni Durağı Belli Oldu
Dubaili İş Adamından Hatice'ye Ahlaksız Teklif: 100 Bin Dolar Veririm
Borsa 2017 Yılını Rekorla Kapattı!
2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Sorusunun Cevabı Önümüzdeki Saatlerde Belli Olacak
Hazard'ın Babası Resmen Açıkladı: Real Madrid'in Teklifini Bekliyor
Angel Di Maria, Yeniden İspanya'ya Dönüyor! Yeni Takımı Belli Oldu
Türkiye Kupasında Rövanş Maçlarının Programı Açıklandı
Hollywood Yıldızlarının Katılımıyla Açılışı Yapılan Mardan Hotel İflas Etti
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sahaya İndi
Samsunspor'da Başkan Ve Yöneticiler İstifa Etti
Gamze Özçelik'ten Kudüs Tepkisi! Mescid-İ Aksa'ya Gitti
Başkan Resmen Açıkladı: Sow'a Teklifimizi Yaptık
Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Polat'ı Bekleyen Tehlike!
Süper Lig 18 Ve 19. Hafta Programı Açıklandı
Yılmaz Vural'dan Galatasaray İtirafı: Fatih Terim'den Önce Beni Aradılar
Anadolu Efes Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı
Trabzonsporlu Emmanuel Mas: Boca Juniors'ta Oynamak İstiyorum

Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam Geliyor

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELİYOR

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, zam oranının 2 Ocak'ta belli olacağını belirtti.

Tarih : 29 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Köprü Ve Otoyol Ücretlerine Zam Geliyor(7/10)3

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, zam oranının 2 Ocak'ta belli olacağını belirtti.

"ENFLASYON DA DİKKATE ALINACAK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?" sorusuna, "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" diye yanıt verdi.

ŞİMDİKİ FİYATLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerine geçtiğimiz yılın başında zam yapılmış ve geçiş ücreti 7 lira olmuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti 12.20 lira iken Osmangazi Köprüsü'nden geçmek için halihazırda 65.65 lira ödemek gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Köprü  Ve  Otoyol  Ücretlerine  Zam  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER