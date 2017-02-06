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köprü ve otoyol gelirleri 1 milyar 204 milyon tl oldu

KÖPRÜ VE OTOYOL GELİRLERİ 1 MİLYAR 204 MİLYON TL OLDU

Köprü ve otoyol gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi

Tarih : 06 Şubat 2017, 17:11
Puan Ver : Köprü Ve Otoyol Gelirleri 1 Milyar 204 Milyon Tl Oldu(10/10)11


Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yılın sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi.



Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 38 lira gelir elde edildi.



 



kaynak:sabah








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