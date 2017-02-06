KÖPRÜ VE OTOYOL GELİRLERİ 1 MİLYAR 204 MİLYON TL OLDU
Köprü ve otoyol gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi
Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yılın sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi.
Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 38 lira gelir elde edildi.
kaynak:sabah
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