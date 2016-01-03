

"Köprü ve otoyol" geçiş ücretlerine yüzde 16 zam yapıldı. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 4 lira 25 kuruş olan geçiş ücreti 4 lira 75 kuruşa yükseldi.







2012 yılından bu yana değişmeyen köprü ve otoyol geçiş ücretleri dün gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere zamlandı.



