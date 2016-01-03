KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 16 ZAM !
"Köprü ve otoyol" geçiş ücretlerine yüzde 16 zam yapıldı. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 4 lira 25 kuruş olan geçiş ücreti 4 lira 75 kuruşa yükseldi.
2012 yılından bu yana değişmeyen köprü ve otoyol geçiş ücretleri dün gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere zamlandı.
Boğaz Köprüleri'nden otomobil, motosiklet, küçük kamyonet ve minibüsler için geçiş ücreti 50 kuruş artışla 4 lira 25 kuruştan 4 lira 75 kuruşa yükseltildi. Aks aralığı 3.20 metreden büyük her türlü iki akslı araçların geçiş ücreti de yine 50 kuruş artışla 6 lira oldu.
YENİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minübüs 4.75 TL
Küçük otobüs, büyük otobüs, kamyon 6.00 TL
Otobüs ve treyler 15.00 TL
HGS geçişlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.
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