KÖPRÜ FİYATI TARTIŞMASI
İstanbul'un 3'ncü köprüsü Yavuz Sultan Selim hem sofraya hem de tekstil ürünlerine zam olarak yansıyacak gibi.
İstanbul'un 3'ncü köprüsü Yavuz Sultan Selim hem sofraya hem de tekstil ürünlerine zam olarak yansıyacak gibi. Lojistik firmaları köprüden ve köprüye bağlanan otoyollardan ayrı ayrı ücret alınmasının nakliye masraflarını arttığırdığını ve bunun da taşıdıklara ürünlere zam olarak yansıyacağını belirtiyor. Nakliye yapan kamyonet, kamyon ve tırlar dingil sayısına göre daha önce kullandıkları Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Anadolu istikametine geçişlerde 6 ile 30 lira arasında ücret ödüyordu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ise ücret ödemiyordu. Şimdi ise mecburi olarak YSS Köprüsü'nü kullanan ve her iki yönlü geçişlerde ayrı ayrı ücret ödeyen nakliyecilerin ödediği miktar otoyol bağlantı ücretleriyle birlikte 165 liraya kadar çıkabiliyor.
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