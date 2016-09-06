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köpekten alınan kök hücre ilaç olacak

KÖPEKTEN ALINAN KÖK HÜCRE İLAÇ OLACAK

Türk bilim adamları açıkladı: Köpeklerin göbek kordonundan kök hücre elde edilecek. Hem hayvanların hem de insanların hastalıklarının tedavisinde kullanılacak

Tarih : 06 Eylül 2016, 17:01
Puan Ver : Köpekten Alınan Kök Hücre İlaç Olacak(7/10)4


Kuzey Kıbrıs'taki Yakın Doğu Üniversitesi'nde yürütülen proje dünyada ilk.



Çalışma hakkında bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Özgencil, “Bir köpeğin göbek kordonunu saklayıp ondan kök hücre üretmek ve tüm ırklar arasından birey gözetmeksizin kullanabilmek, kemik iliğine oranla bu yöntem daha avantajlı. Çünkü çok saf oldukları için bağışıklık sistemi bu hücreleri reddetmez.” diye konuştu.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARINDA İLAÇSIZ TEDAVİ UMUDU



Çalışma başarılı olursa bağışıklık sistemi hastalıklarında ilaç kullanmaya gerek kalmadan tedavi yapılabileceğini belirten Özgencil, şunları söyledi: “Kemik iliğinden aldığımız hücrelerde bireyler arasından yani fertler ve köpekler arasında birazcık bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Ancak bu yöntem hayata geçerse ilaç kullanmaya gerek kalmayacaktır. Bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklarda, organ yetmezliğinde bunun önü açılmış olacak. Veteriner camiası içinde çalışmalar var ama vakalar üzerinde denenmemiş.”



Çalışma hasta köpekler üzerinde denenmeye başlandı.








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