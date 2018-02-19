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Köpeklerini terasa çıkarıp kemerle döven caniye polis baskını

KÖPEKLERİNİ TERASA ÇIKARIP KEMERLE DÖVEN CANİYE POLİS BASKINI

Adana'da Golden cinsi iki köpeğin sahibi, köpekleri terasa çıkarıp kemerle dövünce vatandaşlar kameraya kaydedip polise ihbar etti. Polis, köpek sahibini gözaltına aldı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Köpeklerini Terasa Çıkarıp Kemerle Döven Caniye Polis Baskını(10/10)6

Adana'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeklerin dövülme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.

2 KÖPEĞİNİ EVİNİ DAĞITTI DİYE CEZALANDIRDI

Olay, merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpek besleyen İbrahim P., evi dağıttığı gerekçesiyle hayvanları cezalandırmak istedi.

EVİN DAMINA ÇIKARIP KEMERLE DÖVDÜ

İbrahim P., evin damına çıkardığı iki köpeği kemerle döverken, olayı gören komşuları da cep telefonlarıyla bu anı kayıt altına aldı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Köpeklerin dövülme anına ait görüntü sosyal medyada paylaşılınca, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu durumu polise bildirdi.

SAHİP GÖZALTINA, KÖPEKLER TEDAVİYE ALINDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile İbrahim P.'nin evine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Belediye ekipleri de Kiraz ve Limon'u hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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