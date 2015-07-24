Öğle yemeği sonrası birkaç saat süren dinlenme molalarıyla bilinen İtalyanların bu geleneklerine ne kadar düşkün olduğu, bir kasabanın aldığı sıra dışı kararla bir kez daha kanıtlandı.



Controne kasabasında belediye, siesta saatlerinde köpek havlamasını yasakladı.Ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde yer alan Controne kasabasındaki yasak kararı, Belediye Başkanı Nicola Pastore'nin emriyle alındı.











BBC Türkçe'nin haberine göre başkan, öğleden sonra 14:00-16:00 saatleri arasındaki siesta sırasında etrafı rahatsız edecek şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine para cezası verileceğini duyurdu.







Yasağa göre, uygunsuz zamanlarda havlayan köpeklerin sahiplerine 25 ila 500 euro para cezası kesilebilecek.







Kararda, "Köpek sahipleri, geceleri ya da 14:00-16:00 arasındaki dinlenme saatlerinde hayvanlarının kamu huzurunu bozacak şekilde yüksek ses çıkarmasını önlemek zorundadır" deniliyor.







Ev, bahçe ve çiftlik bekçisi olarak kullanılan köpeklerin yoldan geçenleri rahatsız etmemesi uyarısında da bulunuluyor.En az 5 metrelik tasma Öte yandan belediyenin kararı, kasaba halkının siesta huzurunu korumakla yetinmiyor.







Köpeklerin refahı için de önlemler öngörülüyor.Örneğin köpeklerin tasmalarının ip uzunluğunun en az 5 metre olması, açık havada bağlı tutulan köpeklerin yemek ve su kaplarına rahatlıkla erişebilmesinin sağlanması, hayvanların hiçbir şekilde terk edilmemesi de emrediliyor.







İtalya'da birçok belediyede, siesta saatlerinde ev içi tadilat gibi gürültülü işler yapılmasına karşı yasaklar var. Özellikle turistik olmayan küçük kent ve kasabalarda siesta saatlerinde açık iş yeri bulmak da güç olabiliyor.