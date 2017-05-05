

Köpekler acele davranınca olan kadına oldu.







Görüntülerde bir kadının köpekleriyle gezintiye çıkmak için hazırlık yaptığı görülüyor. Köpeklerin tasmasından tutan kadın kapıyı açınca olanlar oluyor. Gezintiye çıkacakları için heyecanlı oldukları gözlenen hayvanlar bir anda koşmaya başlayınca, tasmayı tutan talihsiz kadın balkondan aşağıya fırlıyor. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.







kaynak:haberler