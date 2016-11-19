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köpekle ilişkiye giren kadın: videoları sevgilimi...

KÖPEKLE İLİŞKİYE GİREN KADIN: VİDEOLARI SEVGİLİMİ...

Cep telefonunda köpekle ilişkiye girdiği videolar bulunan ve mahkemeye çıkarılan kadının, erkek arkadaşını tahrik etmek için görüntüleri kaydettiği iddia edildi.

Tarih : 19 Kasım 2016, 14:14
Puan Ver : Köpekle İlişkiye Giren Kadın: Videoları Sevgilimi...(9/10)10


Cep telefonunda köpekle ilişkiye girdiği videolar bulunan ve mahkemeye çıkarılan kadının, erkek arkadaşını tahrik etmek için görüntüleri kaydettiği iddia edildi.



Avustralya'nın Brisbane kentinde geçen sene düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu sırasında yakalanan ve cep telefonundan evcil bir pitbull köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ortaya çıkan Jenna Louise Driscoll, çıkarıldığı mahkemede gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın aralarında hayvanla cinsel ilişkiye girme, uyuşturucu ticareti gibi ithamların da olduğu birçok suçla suçlandı.



ESRAR TİCARETİ İÇİN DÜZENLENEN OPERASYONDA ORTAYA ÇIKTI



Brisbane polisi, esrar ticareti yaptığından şüphelendikleri Driscoll'ün cep telefonunu araştırırken köpeklerle ilişkiye girdiği üç farklı video buldu. Duruşma hakimi, mahkemede gösterilen videoları 'tiksindirici' ve 'tamamen tabiatın düzenine aykırı' olarak niteledi. Bugün görülen duruşmada savcı Dzenita Balic: "Videolar, kadının erkek arkadaşını tahrik etme amacıyla çekilmiş gibi görünüyor." dedi.



 



kaynak:haberler








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