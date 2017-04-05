Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

KÖPEKLE BÜYÜYEN ÇOCUK DAHA SAĞLIKLI


KÖPEKLE BÜYÜYEN ÇOCUK DAHA SAĞLIKLI
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Köpekle Büyüyen Çocuk Daha Sağlıklı(7/10)9




Köpek sahibi olmanın insan sağlığına yararını kanıtlayan bilimsel çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Finlandiya'daki Kuopio Üniversite Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ve Amerikan Pediatri Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, evinde köpek besleyen ailelerin bebek ve çocuklarının evinde hayvan bulunmayan yaşıtlarına oranla kulak enfeksiyonuna ve nezleye yakalanma riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.


397 çocuk ve aileleriyle gerçekleştirilen araştırmada evinde kedi veya köpek besleyen ailelerin çocuklarının solunum yolu hastalıklarına yakalanma oranının yüzde 30, kulak enfeksiyonuna yakalanma oranının ise yüzde 50 azaldığı kaydedildi.


 


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Köpekle  Büyüyen  Çocuk  Daha  Sağlıklı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER