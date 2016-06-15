

Olay saat 21.00'da Belenoluk Köyü'nde komşu olan Akcan ve Aydemir aileleri arasında meydana geldi. Rıza Akcan'ın kapısı önünde bağlı bulunan köpeğin havlamasından rahatsız olan komşusu Raif Aydemir, Rıza Akcan ile tartışmaya başladı. Aile fertlerinin de olaya karışmasıyla büyüyen tartışmada Raif Aydemir evdeki uzun namlulu tüfeğini alıp dışarı çıkarak ateş etmeye başladı. Bu sırada evin damında oynayan Rıza Akcan'ın çocukları 5 yaşındaki Dılgeş, 15 yaşındaki Divan ve 12 yaşındaki Hazal Akcan kurşunların hedefi oldu. 5 yaşındaki Dılgeş Akcan olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Divan ve Hazal Akcan ilk müdahaleleri Van'ın Çatak İlçesi'nde yapıldıktan sonra Van'daki hastanelere sevk edildi.







Bir çocuğun ölümüne 2 çocuğun da yaralanmasına yolaçan Raif Aydemir kayıplara karışırken, köyde geniş güvenlik önlemi alan Jandarma Aydemir'in yakalanması için operasyon başlattı.



