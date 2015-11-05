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köpek giren eve astım girmez

KÖPEK GİREN EVE ASTIM GİRMEZ

İSVEÇ’teki Uppsala Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma köpek besleyen evlerde büyüyen çocukların astım hastalığına yakalanma riskinin önemli oranda düştüğünü ortaya çıkarttı.

Tarih : 05 Kasım 2015, 09:01
Puan Ver : Köpek Giren Eve Astım Girmez(7/10)8


Araştırmacılar, hayatlarının ilk yılından itibaren bir köpekle birlikte yaşayan çocukların astım hastalığına yakalanma riskinin köpek sahibi olmayan yaşıtlarından yüzde15 daha düşük olduğunu iddia etti. Uzmanlar araştırmada çiftlik hayvanları ile etkileşim içinde olan çocukların astıma yakalanma riskinin ise yüzde 52 oranında düştüğünü gördüklerini de belirtti.










Etiketler: Köpek  Giren  Eve  Astım  Girmez    haber

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