

Araştırmacılar, hayatlarının ilk yılından itibaren bir köpekle birlikte yaşayan çocukların astım hastalığına yakalanma riskinin köpek sahibi olmayan yaşıtlarından yüzde15 daha düşük olduğunu iddia etti. Uzmanlar araştırmada çiftlik hayvanları ile etkileşim içinde olan çocukların astıma yakalanma riskinin ise yüzde 52 oranında düştüğünü gördüklerini de belirtti.