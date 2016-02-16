O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

köpek cinslerini bulan uygulama microsoft fetch!

KÖPEK CİNSLERİNİ BULAN UYGULAMA MİCROSOFT FETCH!

Microsoft Garage yeni bir uygulamaya imza attı. Microsoft Fetch! adını taşıyan uygulama köpek severlerin çok hoşuna gidecek!

Tarih : 16 Şubat 2016, 09:13
Puan Ver : Köpek Cinslerini Bulan Uygulama Microsoft Fetch!(8/10)8


Microsoft Garage yeni bir uygulamaya imza attı. Microsoft Fetch! adını taşıyan uygulama köpek severlerin çok hoşuna gidecek!



Microsoft içerisinde bir çeşit araştırma topluluğu olarak faaliyetlerini sürdüren Microsoft Garage yine ilginç bir uygulama ile karşımıza çıktı. Ekip daha önce kullanıcıların yaşını ve cinsiyetini tahmin eden, gelecekteki haliniz ile konuşmanızı sağlayan servisle dikkat çekmişti. Sonrasında ise Microsoft Selfie isimli bir özçekim uygulaması görmüştük. Ekip son olarak geçtiğimiz haftalarda Microsoft Mimicker isimli alarm uygulaması ile gündeme gelmişti. Şimdi ise çok daha ilginç bir uygulama bizlerle.



Microsoft Fetch! Nedir?



Microsoft Fetch! Hayvan severlerin özellikle köpekler düşkün olanların hoşuna gidebilecek bir çalışma. Tarayıcı ve iOS üzerinden kullanılabilen bu servisin arkasında bir çeşit yapay zeka bulunuyor. Yaptığı şey ise, fotoğrafını çektiğiniz köpeğin cinsini bulmak. Sokakta bir köpek gördüğünüzde hemen fotoğrafını çekip uygulamaya yüklediğiniz, fotoğraftaki köpeğin cinsini öğrenebiliyorsunuz. Uygulama belirli bir yüzdelik ile benzerlik oranını da söylüyor. Dolayısıyla hata yapmaya açık diyebiliriz. Zaten bir Garage uygulaması olması sebebiyle amaç daha farklı. Burada önemli olan nokta bir tanımlama sistemi ile yapay zekayı senkronize şekilde çalıştırmak.



Dying Light: The Following'e Olumlu Eleştiriler!








Etiketler: Köpek  Cinslerini  Bulan  Uygulama  Microsoft  Fetch    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER