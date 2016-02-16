

Microsoft Garage yeni bir uygulamaya imza attı. Microsoft Fetch! adını taşıyan uygulama köpek severlerin çok hoşuna gidecek!



Microsoft içerisinde bir çeşit araştırma topluluğu olarak faaliyetlerini sürdüren Microsoft Garage yine ilginç bir uygulama ile karşımıza çıktı. Ekip daha önce kullanıcıların yaşını ve cinsiyetini tahmin eden, gelecekteki haliniz ile konuşmanızı sağlayan servisle dikkat çekmişti. Sonrasında ise Microsoft Selfie isimli bir özçekim uygulaması görmüştük. Ekip son olarak geçtiğimiz haftalarda Microsoft Mimicker isimli alarm uygulaması ile gündeme gelmişti. Şimdi ise çok daha ilginç bir uygulama bizlerle.



Microsoft Fetch! Nedir?



Microsoft Fetch! Hayvan severlerin özellikle köpekler düşkün olanların hoşuna gidebilecek bir çalışma. Tarayıcı ve iOS üzerinden kullanılabilen bu servisin arkasında bir çeşit yapay zeka bulunuyor. Yaptığı şey ise, fotoğrafını çektiğiniz köpeğin cinsini bulmak. Sokakta bir köpek gördüğünüzde hemen fotoğrafını çekip uygulamaya yüklediğiniz, fotoğraftaki köpeğin cinsini öğrenebiliyorsunuz. Uygulama belirli bir yüzdelik ile benzerlik oranını da söylüyor. Dolayısıyla hata yapmaya açık diyebiliriz. Zaten bir Garage uygulaması olması sebebiyle amaç daha farklı. Burada önemli olan nokta bir tanımlama sistemi ile yapay zekayı senkronize şekilde çalıştırmak.



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