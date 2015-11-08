KÖPEĞİNİ ISIRIP BOĞMAYA ÇALIŞTI, HAPİS CEZASI ALDI
İddiaya göre 37 yaşında David Etzel isimli Amerikalı, alkollüyken Shih-Tzu cinsi Cujo isimli bir köpekle önce oynamaya başladı. Cujo'yu rahatsız eden şakalar yapan Etzel, köpek tarafından ısırıldı. Bu duruma sinirlenen Etzel, köpeği önce ısırdı, sonra boğmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası köpeğin gözü çıktı. Veterinere götürülen köpeğin gözü yerine takıldı ancak gözünde büyük hasar meydana geldiği için görme özelliğini kaybetti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar