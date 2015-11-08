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KÖPEĞİNİ ISIRIP BOĞMAYA ÇALIŞTI, HAPİS CEZASI ALDI


KÖPEĞİNİ ISIRIP BOĞMAYA ÇALIŞTI, HAPİS CEZASI ALDI
Tarih : 08 Kasım 2015, 11:10
Puan Ver : Köpeğini Isırıp Boğmaya Çalıştı, Hapis Cezası Aldı(5/10)3


İddiaya göre 37 yaşında David Etzel isimli Amerikalı, alkollüyken Shih-Tzu cinsi Cujo isimli bir köpekle önce oynamaya başladı. Cujo'yu rahatsız eden şakalar yapan Etzel, köpek tarafından ısırıldı. Bu duruma sinirlenen Etzel, köpeği önce ısırdı, sonra boğmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası köpeğin gözü çıktı. Veterinere götürülen köpeğin gözü yerine takıldı ancak gözünde büyük hasar meydana geldiği için görme özelliğini kaybetti.








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