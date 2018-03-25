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Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
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Köpeğini hırsızların elinden kurtarmak isterken canından oldu

KÖPEĞİNİ HIRSIZLARIN ELİNDEN KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Çin'de köpek hırsızları tarafından kamyonete konulup çalınmak istenen evcil köpeğini kurtarmak isteyen adam, aracın altında kalıp metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Tarih : 25 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu(7/10)3

Güneybatı Çin'de yaşanan olayda, köpeğini hırsızlardan kurtarmak isteyen adam arabanın altında kalarak can verdi. 48 yaşındaki adam, köpeğini çalan kamyoneti durdurmak için araca tutununca yaklaşık 60 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

Çin'in Chengdu şehrinde evcil hayvanını kurtarmak için hayatını riske atan adam ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, şüphelileri bir hafta sonra yakalarken iki adam suçlarını kabul etti.

DAHA ÖNCE 2 KÖPEĞİNİ DE ÇALDIRDI

Xie Xingcai adlı kurban bir gıda fabrikasının sahibiydi. Xiao Hei isimli köpeğini evin önünde minibüse atıldığını gören adam köpeğini hırsızlara kaptırmamak için çok uğraşsa da başarılı olamadı. Talihsiz adamın aynı yıl içinde 2 köpeğini hırsızlara çaldırdığı öğrenildi.

KÖPEK ETİ TİCARET İÇİN KAÇIRIYORLAR

Ağır beyin hasarı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Xie 18 gün sonra hayatını kaybederken hırsızların köpek eti ticareti yaptıkları ve hayvanları bu sebeple çaldıkları ifade edildi.

Her yıl Guangxi'de düzenlenen ünlü köpek eti festivalinden önce Çin'deki köylerde evcil köpeklerin yüzde 73'ünün çalındığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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