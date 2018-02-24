KÖPEĞİNİ ARACA İPLE BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEN SÜRÜCÜDEN TUHAF SAVUNMA!
Edirne'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen minibüs sürücü M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. Köpeği sürükleyerek götüren sürücü yaptığının işkence olmadığını savundu.
M.K, emniyette alınan ifadesinde köpeğinin kaybolduğunu, arayıp bulduğunu ve evine götürürken de aracını çok yavaş sürdüğünü anlattı.
'KESİNLİKLE İŞKENCE YAPMADIM, ÇÜNKÜ KÖPEK BANA AİT'
Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi karayolunda, dün kullandığı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücünün kimliğini tespit edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin bağlandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsünün M.K., olduğunu ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde oturduğunu saptadı.
Polisin iletişim kurup emniyete davet ettiği M.K., kangal cinsi köpeğin kendisine ait olduğunu kaybolduğunu belirterek, "Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait" dedi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, pazartesi günü emniyete davet edilen sürücü M.K., hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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