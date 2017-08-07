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KÖPEĞİN BAŞINI EZİP KAÇAN SÜRÜCÜ, YAKALANDI


Köpeğin Başını Ezip Kaçan Sürücü, Yakalandı
Tarih : 07 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Köpeğin Başını Ezip Kaçan Sürücü, Yakalandı(9/10)5

Antalya'da, kullandığı hafif ticari aracı yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, sonra birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan sürücü E.K., yakalandı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

KÖPEĞİ EZİP KAÇTI

Kepez ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde hafif ticari araçla seyreden sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalan köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan olay yerinden kaçıyor. Cinayeti andıran olayın ardından çevredeki diğer köpeklerin yerde can çekişen köpeğin başında toplanması da kameralara yansıdı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BULUNDU

Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan, 6 Ağustos'ta Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu ve araç sürücüsünden şikayetçi oldu. İlk etapta 07 JN 433 olarak bildirilen plakadan araç sahibi İ.T.'ye ulaşıldı. Sürücü İ.T. olay tarihinde İbradı İlçesi'nde bulunduğunu beyan ederek iddiaları kabul etmedi. Bunun üzerine olay yerinde PTS kayıtlarının incelenmesinde ve ayrıca araç plaka sorgu çalışmasında, olaya karışan aracın 07 JH 433 plakalı araç olduğu anlaşıldı.

Polisin yakaladığı 07 JH 433 plakalı aracın sahibi ve sürücüsü E.K., 17 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında seyir halindeyken yolun sağında bulunan köpeklerin aracına koşarak havladıklarını, köpeklerden birinin ayağının üzerinden geçtiğini zannettiğini, yaklaşık 50 metre ileride durduğunu, olay yerinde 5- 6 köpek olduğunu ve tekrar geri dönemediğini olayda herhangi bir kastının olmadığını söyledi. Şüpheli E.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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