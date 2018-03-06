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Köpeği Otomobile Zincirle Bağladı, Kilometrelerce Koşturdu

Köpeği otomobile zincirle bağladı, kilometrelerce koşturdu

KÖPEĞİ OTOMOBİLE ZİNCİRLE BAĞLADI, KİLOMETRELERCE KOŞTURDU

Sivas'ta bir kişi köpeği tasmasıyla dikiz aynasına bağladı ve kilometrelerce koşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

Tarih : 06 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Köpeği Otomobile Zincirle Bağladı, Kilometrelerce Koşturdu(8/10)4

Sivas'ta otomobilinin dikiz aynasına bağladığı tasmayla köpeği aracının yanında koşturan kişi, sosyal medyada yer alan görüntüsüyle hayvanseverlerin tepkisini çekti.

OTOMOBİLE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ 2 KİLOMETRE KOŞTURDU

Sivas Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda hareket halindeki otomobilin yanında bir köpeğin koşturulduğu görüldü. Otomobilinin dikiz aynasına tasmasından bağladığı köpeği kilometrelerce caddede koşturan kişiyi görenler tepki gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu. Köpeğin bağlı olduğu aracı takip eden araç içindekiler, bu anları kamera ile kaydetti.

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Kaynak: haberinburada



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