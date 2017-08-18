Konya'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan köpek, yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Olay anı anbean kameralara yansıdı.

Konya'da bir iş yerinin bahçesinde duran 'Nazlıcan' adındaki köpek, kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından bahçe kapısının demir parmaklıklarından zorla çekilip çıkartılarak çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis köpeği çalan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI ANBEAN KAYDETTİ

Olay, geçen 15 Ağustos Salı günü saat 21.10 sıralarında merkez Karatay İlçesi Küçük Kumköprü Caddesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Tankutalp Altınsoy'a ait 'Nazlıcan' adını verdiği köpeği, kapalı olan işyerinin bahçesinde bulunduğu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından çalındı. Olay anı ise işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

KÖPEĞİ ALIP KAÇTI

Görüntüler göre, yoldan geçen 1 kişi, bahçedeki köpeğe fark edip, bahçeye doğru yöneldi. Ardından kapının demir parmaklıkları arasından elini köpeğe doğru uzatıp başını okşadıktan sonra tasmasından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Direnmesine rağmen köpeği demir parmaklıkları arasından zorla çeken şüpheli, köpeği alıp kaçtı.

"O BENİM CANIMDI"

Sabah işyerine geldiğinde köpeğini bulamayan Tankutalp Altınsoy, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğinin bulunması için çalışma başlattı. Köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyen Tankutalp Altınsoy da "O beni canımdı. Bir an önce bulunsun" dedi.

Kaynak: haberinburada