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Köpeğe Tecavüz Eden Sapık, Hayvanseverleri Ayağa Kaldırdı!

KÖPEĞE TECAVÜZ EDEN SAPIK, HAYVANSEVERLERİ AYAĞA KALDIRDI!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir köpeğe tecavüz edildiğini duyan onlarca hayvansever, şüphelinin evinin önünde çirkin olayı protesto etti.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 20:10
Puan Ver : Köpeğe Tecavüz Eden Sapık, Hayvanseverleri Ayağa Kaldırdı!(5/10)1

İzmir'in Bornova ilçesinde köpeğe tecavüz eden sapık, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

KÖPEĞE TECAVÜZ ETTİ

Olay, Bornova ilçesi Doğanlar'da meydana geldi. Bir adamın mahalledeki köpeğe tecavüz ettiği haberi yayılırken, olayın görüntüleri de sosyal medyaya atıldı.

HAYVANSEVERLER PROTESTO İÇİN EVİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Video, binlerce hayvanseverin büyük tepkisine yol açarken, hayvanseverler bir araya gelerek şahsın evinin önüne gitti. Onlarca kişi durumu protesto ederek, ellerindeki pankartlarla olaya tepki gösterdi.

MAĞDUR KÖPEK, SAHİPLENDİRİLECEK

Tecavüze uğradığı iddia edilen köpek de eylem sırasında hayvanseverlerin yanında bulundu. Vatandaşlar, köpeğin veteriner kontrolünün ardından sahiplendirileceğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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