KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI, ÇOK SAYIDA ASKER YARALANDI!
Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaza yaptı, 5'i asker 7 kişi yaralandı.
Iğdır'dan aldığı mahkumu Erzurum'daki hastaneye götüren cezaevi aracı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada, biri rütbeli 5 asker, sürücü ve mahkum yaralandı.
KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI
Kazanın, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kayaya çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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