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konya'ya şehit ateşi düştü

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

MARDİN'in Kızıltepe ile Derik ilçesi arasında asker ve korucuları taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine şehit olan 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya'nın memleketi...

Tarih : 26 Eylül 2016, 14:37
Puan Ver : Konya'ya Şehit Ateşi Düştü(0/10)


MARDİN'in Kızıltepe ile Derik ilçesi arasında asker ve korucuları taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine şehit olan 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya'nın memleketi Konya'nın Ilgın İlçesi'ndeki babasının evine ateş düştü.



Acı haber, şehit Kaya'nın Ilgın İlçesi'ne bağlı eskiden belde olan Beykonak Mahallesi Abaz Yaylası'nda oturan annesi Gülcan ve babası Şükrü Kaya'ya, Kaymakam Yücel Gemici, Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hüsnü Duran tarafından verildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren Kaya ailesine hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti.








Etiketler: Konya  Ya  Şehit  Ateşi  Düştü    haber

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