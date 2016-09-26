KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
MARDİN'in Kızıltepe ile Derik ilçesi arasında asker ve korucuları taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine şehit olan 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya'nın memleketi...
MARDİN'in Kızıltepe ile Derik ilçesi arasında asker ve korucuları taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine şehit olan 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya'nın memleketi Konya'nın Ilgın İlçesi'ndeki babasının evine ateş düştü.
Acı haber, şehit Kaya'nın Ilgın İlçesi'ne bağlı eskiden belde olan Beykonak Mahallesi Abaz Yaylası'nda oturan annesi Gülcan ve babası Şükrü Kaya'ya, Kaymakam Yücel Gemici, Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hüsnü Duran tarafından verildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren Kaya ailesine hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti.
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