KONYA'YA 3 ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit olan 16 askerden, Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu, Sözleşmeli Er Resul Coşkun ile Piyade Er Muharrem Öksüz'ün memleketi Konya'ya ateş düştü.
Saldırıdaki zırhlı aracı kullanan 28 yaşındaki 3 yıllık Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun baba ocağı olan Ereğli'nin Doğualagöz Mahallesi'nde oturan annesi Sultan Aydın'a askeri yetkililer tarafından acı haber verildi.
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