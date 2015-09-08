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konya'ya 3 şehit ateşi düştü

KONYA'YA 3 ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 16 askerden, Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu, Sözleşmeli Er Resul Coşkun ile Piyade Er Muharrem Öksüz'ün memleketi Konya'ya ateş düştü.

Tarih : 08 Eylül 2015, 10:15
Puan Ver : Konya'ya 3 Şehit Ateşi Düştü(7.4/10)11


Saldırıdaki zırhlı aracı kullanan 28 yaşındaki 3 yıllık Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun baba ocağı olan Ereğli'nin Doğualagöz Mahallesi'nde oturan annesi Sultan Aydın'a askeri yetkililer tarafından acı haber verildi.








Etiketler: Konya  Ya  3  Şehit  Ateşi  Düştü    haber

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