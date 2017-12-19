Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'nin Atiker Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın sonrasında protokol tribününde Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz ve yöneticilere sözlü saldırıda bulunuldu.

"YOBAZLAR GİDİN CAMİYE NAMAZ KILIN"

Karşılaşmanın başından sonuna kadar sakin bir şekilde maçı izleyen yöneticiler müsabaka sonunda beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı. Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerine protokol tribününde bulunan bir şahıs "yobazlar gidin camiye namaz kılın" diye bağırdı.

GÖZTEPE BAŞKANI, KONYASPORLU YÖNETİCİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Atiker Konyasporlu yöneticiler tribünde yaşanan çirkin saldırı sonrasında uzun süre bu kişilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Atiker Konyasporlu yöneticilerden özür dileyerek sakinleştirmeye çalıştı.

"BU FUTBOL ADINA BÜYÜK BİR AYIP"

Tribünde yaşanan saldırının ardından konuşan Atiker Konyaspor Asbaşkanı Mehmet Günbaş, "Tribünde şahsımıza ve şehrimize büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır. Maç sonunda tebrik etmek için Göztepeli yöneticilerin yanına geldiğimizde şeref tribününde oturmayı hak etmeyen ve ortamı germek için hazırda beklediği her halinden belli olan zavallı bir adam bizleri hedef alarak bir takım sözler sarf etmiştir. Ayrımcı, ötekileştirici hem insanlığa hem futbolun ruhuna yakışmayan bu çirkin davranış şeklini misafir takım yöneticilerine ve şehrine reva görenleri kınıyoruz. Konya'ya gelen konuk takımların yöneticilerine gösterdiğimiz misafirperverliği maalesef dışarıda göremiyoruz. Bu futbol adına büyük bir ayıp olarak karşımıza çıkıyor. Göztepeli yöneticileri tebrik ediyor, protokol tribünündeki provokatörlere gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz" dedi. -

Kaynak: haberinburada