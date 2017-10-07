KONYASPOR'DA YARDIMCI ANTRENÖR HÜSEYİN ÇİMŞİR İSTİFA ETTİ
Sezona kötü başlayan Konyaspor'da, geçtiğimiz hafta şehri terk eden Hüseyin Çimşir istifa etti.
Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Konyaspor'da kan değişikliğine gidildi.
Konyaspor yardımcı antrenörü Hüseyin Cimşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Teknik ekibe, yönetime, futbolculara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Hüseyin Cimşir, 3 kulvarda mücadele eden Konyaspor'a başarılar diledi.
Kaynak: haberinburada
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