Konyaspor, Süper Kupa'da yaşanan olaylarla ilgili her iki takım taraftarından da sahaya girip, rakibine müdahalede bulunanların tespit edilerek, gerekleri cezaların verilmesi için suç duyurusunda bulundu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 6 Ağustos Pazar günü oynanan Turkcell Süper Kupa Final mücadelesi öncesi, sırası ve sonunda yaşananlarla ilgili Atiker Konyaspor Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Yaşanan olayların tasvip edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanarak, "Süper Kupa sevincini gölgede bırakacak görüntülerin oluşması, tüm spor kamuoyunu olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı tasvip edilmesi mümkün olmayan davranışları kulübümüzle ilişkilendirmek ve tüm Konyaspor camiasını bu konu üzerinden haksız şekilde suçlamaya çalışmak iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Yasaya aykırı davranış içerisinde bulunanlar, hangi kulübün taraftarı ise bulunup en kısa sürede cezalandırılması en büyük temennimizdir. Kulübümüz bugün her iki taraftan da sahaya girip, rakibine fiili müdahalede bulunanların tespit edilip, gerekleri cezaların verilmesi için suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.

(İHA)

Kaynak: haberinburada