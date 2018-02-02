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Konyaspor, Volkan Şen İçin İmza Töreni Düzenledi

KONYASPOR, VOLKAN ŞEN İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Atiker Konyaspor, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı milli futbolcu Volkan Şen için imza töreni düzenledi.

Tarih : 02 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Konyaspor, Volkan Şen İçin İmza Töreni Düzenledi(9/10)5

Atiker Konyaspor, yeni transferi Volkan Şen için imza töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda ara transferde kadroya dahil edilen Volkan Şen için yapılan törende konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, transfer sezonu en iyi şekilde kapattıklarını söyledi. Mızırak, "Volkan Şen ile beraber transferi kapattık. Ara dönemde transfer zor biliyorsunuz, her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Taraftarların da bazı serzenişleri oldu onları da biliyoruz ama hepimizin ortak talebi, Konyaspor için en iyisini yapmaktı. Biz de yönetim olarak, camia olarak en iyisini yapmaya çalıştık ve son gün de olsa transfer sezonu en iyi şekilde kapattığımızı düşünüyoruz. Yönetim olarak, camia olarak biz elimizden geleni yaptık, artık topun teknik heyetimizde, hocamızda ve futbolcularımızda olduğunu düşünüyoruz. Konyaspor'un hak ettiği bir yerde olması için bu noktada gerek Volkan, gerekse diğer arkadaşlarımızın da ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını biliyorum" dedi.

VOLKAN ŞEN: TEK DÜŞÜNCEM KONYASPOR'A KATKI SAĞLAMAK

Atiker Konyaspor'a geldiği için son derece doğru bir karar verdiğini ifade eden Volkan Şen, tek düşüncesinin takımın başarısına katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Volkan Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kararı verirken hiç zorlanmadım, bugün de buraya geldiğimde doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Konyaspor çok iyi bir camia. Gerek şehriyle gerek stadıyla gerekse taraftarıyla. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugünden sonra bu kısa dönemde sadece futboluma odaklanarak, Konyaspor'un başarısına katkı yapmak istiyorum. Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum. Konyaspor gerçekten kadro olarak da şehir olarak da camia ve taraftar olarak da çok iyi bir takım. Umarım hem benim için hem kulübüm için hayırlı olur. Hocamla da konuşma fırsatım oldu çok güzel bir sohbet geçti. Benden beklentilerini, isteklerini söyledi. Dediğim gibi, tek düşüncem Konyaspor'un başarısına katkı yapmak, güzel işler yapmak. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak iyi işler yapmak istiyorum."

Volkan Şen, yeşil beyazlı takımda 14 numaralı formayı giyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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