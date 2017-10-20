UEFA Avrupa Ligi, I Grubu 3. maçında konuk ettiği Salzburg'a 2-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, rakipten çok daha aşağıda bir oyun oynamadıklarını söyledi.

"İLK 10 DAKİKADA TUTUK OYNADIK"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Akçay, müsabakanın bekledikleri gibi zor geçtiğini ifade ederek, "Rakibin özellikle 2. bölgedeki sıkıştırmaları kompakt oyun bizim çözmemiz gereken bir oyundu. Mümkün olduğunca ilk toplar sonrası oyunun yönünü değiştirmiş olmamıza rağmen ilk 10 dakikadaki tutuk oyunumuzla birlikte golün gelmiş olması, rakibin eylemlerini daha da rahatlattı.

"RAKİPTEN DAHA KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Daha sonra kişisel bir hatayla birlikte ikinci gol takımın direncini düşürecek diye beklerken çok fazla düşmedi. Rakibin özellikle koşucu oyuncularıyla yaptığı eylemler belli alanlarda, belli zamanlarda üstünlük sağladı ama genel anlamda rakipten çok daha aşağıda bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum" dedi.

"BENCE İYİYE GİDİYORUZ"

Çabuk, etkili ve direkt oyuna yönelik oyun tarzından taviz vermeden devam edeceklerini kaydeden Akçay, "Bu oyun tarzı bireysel hataları çok daha ön plana çıkaran bir oyun tarzıdır. Bu nedenle pozisyon oyununu iyi oynayan oyuncular savunmada hata yapmamak zorunda. Ama bunu sürdürmeye çalışacağız. İyiye giriyoruz bence, ligde tırmanmamız gerekiyor. Bu oyunu lige aktardığımız takdirde, aktaracağımızı da umuyorum bazı sorunları çözebiliriz" diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, taraftarın maç sırasındaki tepkisini normal karşıladığını ve dikkate aldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada