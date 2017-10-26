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Konyaspor, Özel Hayatı Nedeniyle Hamza Hamzaoğlu'dan Vazgeçti

KONYASPOR, ÖZEL HAYATI NEDENİYLE HAMZA HAMZAOĞLU'DAN VAZGEÇTİ

Atiker Konyaspor Yönetimi, takımı çalıştırmak için teklif götüreceği Hamza Hamzaoğlu'dan, evlilik dışı çocuğu nedeniyle vazgeçti, Mehmet Özdilek ile anlaştı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Konyaspor, Özel Hayatı Nedeniyle Hamza Hamzaoğlu'dan Vazgeçti(7/10)3

Atiker Konyaspor, 2017-2018 sezonunun ilk 9 maçında takımın başında olan teknik Mustafa Reşit Akçay ile geçen Kayserispor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı. Ardından yeni teknik direktör arayışına giren yeşil-beyazlı yöneticiler Mehmet Özdilek ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinde gece yarısı yapılan açıklamada, teknik direktör Özdilek ile Ankara'da yapılan görüşme sonucu anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İLK ÖNCE HAMZA HAMZAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER AMA OLMADI

Atiker Konyaspor'un ilk olarak Hamza Hamzaoğlu ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Kulüpten kendisine gelen teklifi doğrulayan ve imzaya yeşil ışık yakan Hamzaoğlu da futbolculuk ve sportif direktörlük yaptığı Konya'da başarılı olabilmek için elinden geleni yapacağını duyurmuştu.

Konyaspor'da futbolcu olduğu dönemde şampiyonluk yaşadığını da hatırlatan Hamzaoğlu, "Futbolculuk dönemimde Konyaspor'da çok güzel günlerim geçti. Şehri 10 yıl sonra Süper Lige taşıdık. Daha sonra takımda yardımcı antrenörlük, sportif direktörlük ve 2 maç teknik direktörlük yaptım. Konya, benim için hep ayrı bir önem arz etmiştir. Yaşanmışlıklarım ve güzel anılarım var. Konyaspor, eğer bize bir görev verecek olursa kabul ederim. Çünkü burası benim yuvam" demişti.

ÖZEL HAYATI ENGEL OLDU

Hamzoğlu'nun; Konya'da atacağı imzasına ise 'özel hayatındaki tartışmaların' engel olduğu ortaya çıktı. Konyaspor yönetiminden bazı isimlerin, Hamza Hamzoğlu'nun geçtiğimiz yıl kamuoyuna yansıyan "nikahsız eşten çocuk" olayını gerekçe göstererek "Bizim şehrimize yakışmaz" dediği ve Hamzaoğlu'nun isminin üzerini çizdiği öğrenildi.

"BAZI YÖNETİCİLER KARŞI ÇIKTI"

Skor'a konuşan Konyaspor yönetiminden bir isim "Hamza Hamzoğlu ile anlaşmaya çok yakındık. Kendisini de arayıp nabzını yokladık ve sözlü olarak anlaştık. Her şey şehre gelip imza atmasına kalmıştı ancak yönetimden bazıları onun özel hayatındaki gelişmeleri gerekçe göstererek buna karşı çıktılar. Sonra da Mehmet Özdilek ile anlaşmaya varıldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamza Hamzaoğlu'nun Denizlispor'da görev yaparken takımın medya sorumlusu Sinem Yanmaz'la beraberlik yaşadığı ve bu birliktelikten dünyaya gelen oğlunu da 5 yıl önce sessiz sedasız nüfusuna kaydettirdiği geçtiğimiz yıl magazin ve spor basınının gündemine gelmişti.

Hamza Hamzaoğlu, oğluna karşı babalık görevlerini elinden geldiğince yerine getirmeye çalıştığını açıklamış ancak çocuğunun annesi Sinem Yanmaz, ünlü futbol adamının küçük oğluna gayrimeşru bir hayat yaşattığını iddia etmişti.

Bir yıldır oğlunun babası Hamza Hamzaoğlu'yla uzlaşamayan Sinem Yanmaz, son olarak ünlü futbol adamı hakkında "eziyet suçu" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

(Skor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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