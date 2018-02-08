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Konyaspor Maçında Hakem Penaltı Vermeyince Fatih Terim'i Kızdırdı

KONYASPOR MAÇINDA HAKEM PENALTI VERMEYİNCE FATİH TERİM'İ KIZDIRDI

Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında kaleci Patrik Carlgren, ceza sahası içinde Linnes'i yere indirince hakem oyunu devam ettirdi, Fatih Terim kenarda sinir küpüne döndü.

Tarih : 08 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Konyaspor Maçında Hakem Penaltı Vermeyince Fatih Terim'i Kızdırdı(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası'dan Atiker Konyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin 65. dakikasında yaşanan bir pozisyon, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırdı.

KALECİ LINNES'İ TUTUP YERE YIĞDI

Galatasaray atağında Martin Linnes, ceza sahası içinde kaleci Patrik Carlgren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken Fatih Terim kenarda sinir küpüne döndü. Tecrübeli teknik adam, hakeme söylenirken kameralara anbean yansıdı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, yarı finalde TM Akhisarspor'un rakibi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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