KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in yenilgisiz lideri Galatasaray, bu akşam 19.30'da Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Hakem Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.
GALATASARAY 19 PUANLA LİDER
Süper Lig'de 6 galibiyet 1 beraberliği bulunan Galatasaray 19 puanla lider konumda. Dün akşam Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşılaşmasından mağlup ayrılmasıyla birlikte büyük rakipleriyle puan farkını açmak isteyen Cimbom, Atiker Konyaspor karşısında galibiyet peşinde olacak.
MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Galatasaray, ligde çıktığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle maç seyircisiz oynanacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu;
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Musa Araz, Fofana, Manyama
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis
Kaynak: haberinburada
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