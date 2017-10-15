KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA İLGİNÇ ANLAR
Galatasaray, Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım olurken Konya'da ilginç anlar yaşandı.
TUDOR, SAHADA 11 YABANCIYLA BAŞLADI
Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşürerek sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci'yi İstanbul'da bırakan teknik direktör İgor Tudor, kart sınırındaki Serdar Aziz'i de Konya deplasmanında riske etmedi ve tamamı yabancılardan oluşan ilk 11 ile sahaya ile çıktı.
İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Bu durum özellikle sosyal medyada sarıkırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekerken, Konya'da da ilginç görüntüler oluştu.
Tribünde yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, seremoni sonrasında maç başlamadan önce takımlarını yanına çağırdı.
TARAFTAR TAKIMI TRİBÜNE ÇAĞIRDI, OYUNCULAR ANLAMADI
Sarı-kırmızı tribünler uzun süre bağırsa da 11 yabancının hiçbiri "Cimbom buraya" tezahüratını anlamadı ve Galatasaray dil sorunu nedeniyle takım olarak taraftarlarını selamlamaya gitmedi.
32. dakikada Rodrigues sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalınca, yerine giren Selçuk İnan, takımın sahadaki tek yerli oyuncusu oldu.
Kaynak: haberinburada
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