KONYASPOR, FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 EKSİKLE ÇIKACAK
Spor Totot Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor, İstanbul'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında bu akşam (17 Mart) Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Atiker Konyaspor gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Saat 20.00'de başlayacak maç için Sabiha Gökçen Havaalanı'na gece gelen yeşil-beyazlılar konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Deplasman ekibinde sakatlıkları süren Barry Douglas, Can Demir Aktav ve Mücahit Can Akçay forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Ali Çamdalı da takımını yalnız bırakacak.
kaynak:sabah
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