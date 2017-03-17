Mourinho'dan Oyuncusuna Muz Takviyesi
Nato'dan Türkiye Ve Avusturya'ya Çağrı!
Libya'da Batan Türk Gemisinden Acı Haber
Miami'de Romantik Akşam Yemeği
Bursa'da Pkk Operasyonu: 20 Gözaltı
Abd Resmen İlan Etti! Kuzey Kore'ye Askeri Harekat
Baykal, Milletten Özür Dilesin
Kağıthane'de Mutfak Tüpü, Bomba Gibi Patladı
Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek Ortalığı Karıştırdı!
Başbakan Yeni Zigana Tüneli İçin Tarih Verdi
Konyaspor, Fenerbahçe'ye Karşı 4 Eksikle Çıkacak
Sağlıklı Ve Formda Kalmanın 9 Yolu
Adriana Lima Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa
Bolu Dağı Nda Kar Ve Sis Etkili Oluyor
Suriye: İsrail Savaş Uçağını Düşürdük
Orgeneral Akar'dan Şehitler Günü Mesajı
17 Bin Liralık Borç 4 Bin Liraya İnecek!
Sahnede Bir Anda Göğüslerini Açtı!
Merkez'in Faiz Kararı Ardından Dolarda Düşüş Sürüyor
Hollandalı Bakandan Türkiye İtirafı: Biz Biteriz!

konyaspor, fenerbahçe'ye karşı 4 eksikle çıkacak

KONYASPOR, FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 EKSİKLE ÇIKACAK

Spor Totot Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor, İstanbul'a geldi.

Tarih : 17 Mart 2017, 12:40
Puan Ver : Konyaspor, Fenerbahçe'ye Karşı 4 Eksikle Çıkacak(7/10)8


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında bu akşam (17 Mart) Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Atiker Konyaspor gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.



Saat 20.00'de başlayacak maç için Sabiha Gökçen Havaalanı'na gece gelen yeşil-beyazlılar konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Deplasman ekibinde sakatlıkları süren Barry Douglas, Can Demir Aktav ve Mücahit Can Akçay forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Ali Çamdalı da takımını yalnız bırakacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Konyaspor  Fenerbahçe  Ye  Karşı  4  Eksikle  Çıkacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER