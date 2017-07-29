KONYASPOR, DEMBA BA'NIN TRANSFERİ İÇİN UĞRAŞIYOR
Konyaspor, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta forma giyen Demba Ba'nın transferini bonservissiz olarak bitirmek için çalışmalara başladı.
Yeşil-Beyazlılar, Demba Ba ile görüşmelere başladı. Senegalli yıldız da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi macerasına yine gruplardan başlayacak olan Konyaspor, transferde bu paralelde görüşmeler yapıyor. Kaliteli ve yıldız nitelikli oyuncular almayı planlayan Anadolu Kartalı, flaş bir isim için atağa kalktı: Demba Ba. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak aldığı Senegalli futbolcu, sezon sonunda Shangai Shenhua'ya döndü. Konyaspor, Demba Ba'yı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.
HEDEF BONSERVİSSİZ TRANSFER
Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla temasa geçilirken, bonservis ücreti ödenmeden transferin gerçekleşmesi planlanıyor. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Demba Ba'nın takıma katılması halinde hücum bölgesinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirtirken, Yeşil-Beyazlılar maddi olarak da tüm şartları zorlayacak.
ÖNCELİK BEŞİKTAŞ AMA...
Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen ve kendisi için maddiyatın ön planda olmadığını belirten Demba Ba'nın önceliği Beşiktaş'a dönmek. Ancak Siyah-Beyazlılar bu konuda pek istekli değil. Konyaspor elini çabuk tutarken, 1 haftalık süreçte olumlu veya olumsuz bu transferi noktalamak istiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Melih Gökçek, Gözlüğünü Almaya Çalışan Papağanla Zor Anlar Yaşadı
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar