Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı.

BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASIYLA İFADE VERDİ

Şan, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.

Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

CEP TELEFONUNUNA VE BİLGİSAYARINA EL KONULDU

Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulduğu öğrenildi.

SON MAÇI ŞEREF TÜRBÜNÜNDEN İZLEMİŞTİ

Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.

Kaynak: haberinburada