KONYASPOR BAŞKANI ŞAN BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASIYLA İFADE VERDİ
Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı.
BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASIYLA İFADE VERDİ
Şan, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.
Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
CEP TELEFONUNUNA VE BİLGİSAYARINA EL KONULDU
Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulduğu öğrenildi.
SON MAÇI ŞEREF TÜRBÜNÜNDEN İZLEMİŞTİ
Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar