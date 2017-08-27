KONYASPOR BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BAYDAR'IN TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar adına kayıtlı telefonda da FETÖ'nün gizli haberleşme programı olduğu ifade edilen ByLock çıktı.
Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine gör haziran ayında internette, basın kartı sahibi olan ByLock kullanıcıları listesi yayınlandı. Konya'daki 'Anadolu'da Bugün' isimli gazetenin sahibi Ahmet Baydar da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda Konyaspor'un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor.
"HATTI KULLANAN KİŞİYİ TANIMIYORUM"
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Baydar, ByLock'lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara'da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya'nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını ileri sürdü. Ahmet Baydar'ın Ağustos 2016'da Konya'daki FETÖ soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
KONYASPOR BAŞKANI'NDAN DA ÇIKMIŞTI
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın da telefonundan ByLock programı çıkmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şan, daha sonra başkanlık görevinden istifa etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar