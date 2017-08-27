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KONYASPOR BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BAYDAR'IN TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI


Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'ın Telefonundan ByLock Çıktı
Tarih : 27 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'ın Telefonundan Bylock Çıktı(9/10)5

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar adına kayıtlı telefonda da FETÖ'nün gizli haberleşme programı olduğu ifade edilen ByLock çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine gör haziran ayında internette, basın kartı sahibi olan ByLock kullanıcıları listesi yayınlandı. Konya'daki 'Anadolu'da Bugün' isimli gazetenin sahibi Ahmet Baydar da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda Konyaspor'un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor.

"HATTI KULLANAN KİŞİYİ TANIMIYORUM"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Baydar, ByLock'lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara'da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya'nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını ileri sürdü. Ahmet Baydar'ın Ağustos 2016'da Konya'daki FETÖ soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

KONYASPOR BAŞKANI'NDAN DA ÇIKMIŞTI

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın da telefonundan ByLock programı çıkmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şan, daha sonra başkanlık görevinden istifa etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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