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Konyaspor, Aykut Kocaman'ın Yardımcısı Omerovic'le Anlaştı

KONYASPOR, AYKUT KOCAMAN'IN YARDIMCISI OMEROVİC'LE ANLAŞTI

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yardımcısı Fahrudin Omerovic'le anlaştı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Konyaspor, Aykut Kocaman'ın Yardımcısı Omerovic'le Anlaştı(10/10)6

Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay'ın istifasından sonra boşalan teknik direktörlük görevine Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yardımcısı Fahrudin Omerovic'i getiriyor.

Yeşil beyazlı takımla anlaşma sağlayan Boşnak teknik adam imza atmak üzere Konya'ya gidiyor.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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