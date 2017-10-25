KONYASPOR, AYKUT KOCAMAN'IN YARDIMCISI OMEROVİC'LE ANLAŞTI
Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yardımcısı Fahrudin Omerovic'le anlaştı.
Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay'ın istifasından sonra boşalan teknik direktörlük görevine Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yardımcısı Fahrudin Omerovic'i getiriyor.
Yeşil beyazlı takımla anlaşma sağlayan Boşnak teknik adam imza atmak üzere Konya'ya gidiyor.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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